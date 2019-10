Franchi, nuovo progetto per il restyling. Un masterplan per cambiare anche Campo di Marte

L’architetto Fulvio Giraldi ha proposto un piano per ristrutturare il Franchi senza stravolgerlo. Come scrive La Nazione, “un giardino pensile sopra le Fiesole e la Ferrovia; sulle nuove gradinate una copertura fatta di leggerissimi pannelli solari, oltre 30mila metri quadri di spazi commerciali, un asilo per far divertire i bambini mentre babbo e mamma tifano viola”. Altri dettagli del progetto: impianto tutto coperto, nuove tribune a 7,5 metri dal piano di gioco, le vecchie lasciate intatte all’esterno e completate con dei solai che permettono il riutilizzo degli spazi a fini ludici e commerciali, per una capienza di 34mila spettatori. Investimento da 80 milioni di euro, lavori in due fasi da completare in due anni. Nel masterplan sono compresi anche l’interramento di viale Paoli e la creazione di un parcheggio sotterraneo da 2600 posti, oltre alla nascita di un’unica area verde da viale Fanti a viale Malta.