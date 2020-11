Franchi: lettera degli eredi di Nervi alla Fiorentina e Nardella. E Pessina scrive a Roma

“Caro sindaco, cara società viola, come intendete trasformare lo stadio Artemio Franchi? In qualità di eredi del progettista abbiamo il diritto di conoscere il destino di questo monumento”. L’ingegner Marco Nervi, nipote del celebre Pierluigi Nervi, insieme alla Fondazione che porta il nome di colui che ha ideato l’impianto al Campo di Marte, nei giorni scorsi ha scritto una lettera ufficiale a Dario Nardella e alla Fiorentina, per proporre una collaborazione e suggerire un percorso di recupero che soddisfi tutti.

L’obiettivo – scrive La Nazione – è rendere il Franchi un impianto moderno, senza distruggere un monumento che è su tutti i manuali di storia dell’architettura. Per ottenere questo, senza arrivare allo scontro delle carte bollate, la Fondazione Nervi propone un tavolo tecnico sul modello di quanto fatto nella capitale con lo stadio Flaminio. “A Roma è stato possibile avviare un processo che sta dando grandi risultati – spiegano i responsabili della Fondazione – definendo cosa e come modificare lo stadio, anch’esso progettato da Pierluigi Nervi. Va detto che il Franchi non ha i problemi strutturali del Flaminio, e lo dimostra il fatto che la Nazionale azzurra continua a giocare lì. Abbiamo ragione di credere che il Comune voglia intervenire in maniera pesante sull’edificio, un’ipotesi a cui ci opporremo in tutti i modi”.

Nel frattempo il soprintendente Andrea Pessina sta preparando la relazione per il ministero, che servirà per decidere cosa abbattere e cosa salvare del Nervi.

