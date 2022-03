Franchi, il giusto fortino per puntare all’Europa: ecco cosa serve

La Fiorentina ha l'obbligo di non sbagliare le cosiddette partite alla portata in questo finale di stagione, soprattutto quelle al Franchi

La Fiorentina , rispetto alla passata stagione, ha 17 punti in più e realizzato ulteriori 12 gol, mandando a segno ben 17 diversi calciatori. I numeri sono assolutamente positivi, ma ancora non permettono di dare conferme sul traguardo Europa. Come scrive anche il Corriere dello Sport, la strada è quella giusta, ma Italiano ancora deve aggiungere qualcosa ai numeri sopra citati per raggiungere quell'obiettivo.

Alla Fiorentina, in questo particolare momento della stagione, servono due cose in particolare: non sbagliare più le partite "facili" come già successo in passato. Sfide come quella con l'Empoli, il recupero con l'Udinese e quella con il Venezia, tutte al Franchi, devono essere 9 punti se vuoi mirare all'Europa. Anche le trasferte di Genova con la Samp e quella di Salerno dovrebbero essere sfide su cui dire la nostra, mostrando la nostra superiorità. Non che sia un obbligo, ma questo sarebbe già un importante punto di partenza per evitare passi falsi e non andare faccia a faccia con una delle suddette "big" nelle 4 sfide rimanenti, andando a ribaltare quanto emerso durante il girone d'andata.