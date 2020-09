Franchi, dalla prossima settimana si fa sul serio: Rocco pronto al pressing su Nardella

L’emendamento ‘Sbloccastadi’ è stata una chiave fondamentale. Quello che adesso Commisso e Nardella hanno di fronte, si legge sul focus del Corriere Fiorentino in edicola oggi, è la possibilità di una totale riqualificazione del Franchi e di tutta l’area di Campo di Marte. Un progetto da qualche centinaia di milioni con il sindaco che solo pochi giorni fa aveva rassicurato lo stesso Pessina preoccupato per un «possibile scempio» e che adesso dovrà cercare di arginare la voglia matta del patron viola di fare il più possibile piazza pulita del vecchio Franchi, lasciando in piedi (o ricostruendo) solo tre elementi distintivi: le scale elicoidali, la copertura della tribuna e la torre di Maratona. Già dalla prossima settimana con Rocco probabilmente a Firenze la partita entrerà davvero nel vivo. Con l’obiettivo di cogliere al volo una possibilità impensabile fino a pochi mesi fa.