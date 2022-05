Franchi da Europa: numeri stellari della Fiorentina davanti al suo pubblico

I numeri parlano chiaramente, questo Franchi è da Europa

"Il pubblico è il dodicesimo uomo in campo", frase quasi scontata, ma mai così vera per la Fiorentina . La squadra di Italiano si trasforma dentro le mura amiche, disegnando un bel calcio e portando a casa ottimi risultati. I numeri, infatti, parlano molto chiaro. In questo modo l'Europa è quasi scontata. Come evidenziato da Repubblica, la Fiorentina ha conquistato 38 dei 59 punti di questa stagione sul campo del Franchi. 12 vittorie, 2 pareggi e soltanto quattro sconfitte.

La squadra di Italiano, infatti, è terza nella classifica dei punti fatti in casa e se analizziamo le sconfitte, avvengono tutte in momenti diversi della stagione. Quelle con Inter e Napoli a inizio campionato avevano evidenziato l'ottimo gioco della squadra, quella contro la Lazio era il primo match post Vlahovic e contro l'Udinese uno dei blackout di questo finale di stagione. Detto ciò, la cosa che conta è che con una media di 20.000 spettatori, il Franchi è stato il valore aggiunto di questa squadra e domani dovrà riconfermarsi per l'ultima volta in stagione. Dopotutto, 38 punti in casa non si vedevano dalle stagioni 2015/16 e 2016/17, gli ultimi anni europei della Fiorentina. Vincendo, l'Europa sarebbe raggiunta e Italiano otterrebbe il miglior risultato in casa dal 2013 con Montella, 43 punti.