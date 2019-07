Franchi coperto? Si può fare, ecco tutti i dettagli

Il Franchi coperto? Si può fare. Ne parla questa mattina La Repubblica, affrontando il tema dei possibili lavori volti a coprire lo stadio viola. In attesa di ulteriori sviluppi sulla nuova casa, l’attuale impianto casalingo potrebbe rifarsi bello: con la copertura degli oltre 40.000 posti ma anche maggior servizi all’interno e la miglioria della pista ciclabile e dei giardini. Sono questi alcuni temi dell’idea della nascita di una Cittadella dello sport a Campo Di Marte: entro settembre bisognerà prendere una decisione definitiva ma nel costo dei cento milioni complessivi dovrà inserirsi anche la Fiorentina. Il progetto prevede la copertura di tutti i posti anche se le curve non saranno avvicinate al campo, la tribuna avrà qualche cambiamento interno e sarà predisposto un anello erboso intorno allo stadio. Inoltre, gli eventuali lavori non influenzeranno il regolare svolgimento delle partite.