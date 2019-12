Franchi, ancora attesa sul vincolo: il Comune scrive al soprintendente

Come si legge su La Nazione, l’iter di vincolo sarà avviato dalla Soprintendenza, che ha concluso la relazione dettagliata sul monumento. Si chiuderà nel giro di quattro mesi con la firma del decreto da parte del ministero dei Beni e delle attività culturali. Ma il primo step prevede il passaggio in Comune: Palazzo Vecchio, proprietario dell’immobile, e che ancora non ha ricevuto il materiale e per questo ha inviato una lettera, ufficiale e protocollata, al soprintendente Pessina. Si chiede di sapere quali sono gli effetti del vincolo sulla struttura: cosa si può fare e cosa no? Dal momento del ricevimento dei documenti il Comune avrà 80 giorni per le osservazioni.