Fischi, cori e striscioni: Vlahovic si blocca a Firenze

Evita il giro di campo in divisa, bersagliato per tutto il match

"Lo stadio di Firenze si è improvvisamente ammutolito al minuto 91, quando Lorenzo Venuti ha sciaguratamente infilato nella porta sbagliata il pallone del successo bianconero. Dusan Vlahovic ha impiegato qualche secondo ad accorgersi di ciò che stava succedendo, perché impegnato a segnalare all’arbitro un fallo di mano. Però quel silenzio dev’essergli sembrata musica purissima e celestiale per le sue povere orecchie, martoriate dall’accoglienza dei suoi vecchi tifosi. E’ stato un attimo, perché subito dopo il popolo viola ha ricominciato a fischiarlo. Lui, incurante di tutto e senza mai un gesto di stizza, ha chiuso la serata a testa alta e andando a consolare l’ex compagno, perché il passato non si dimentica, anche quando una parte di quel passato non vuole più saperne di te. Dusan non ha segnato, ma la sua Juventus ha fatto un piccolo passo verso la finale di Coppa Italia. Un gol ha il potere di cancellare tutto, anche il rancore della gente".