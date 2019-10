Franchi, altro pienone. Quest’anno mai sotto le 30.000 presenze

La carica dello stadio Artemio Franchi è già pronta, un’altra valanga di tifosi vuole spingere la Fiorentina verso il settimo risultato utile consecutivo in Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio infatti per il match di oggi sono attesi circa 34.000 tifosi: l’ennesima riprova dell’entusiasmo che si respira a Firenze, unito all’importanza della partita contro un avversario forte. E se l’orario fosse stato diverso, ci sarebbe stato anche il maxi-esodo di tifosi laziali (oltre 2.000) come spesso accaduto in passato. Nel complesso però quest’anno al Franchi non si è scesi mai sotto le 30.000 unità: grazie soprattutto a Commisso che stasera sarà nella prima fila della tribuna autorità.