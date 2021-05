Fra riscatti e cessioni, quanto potrà spendere la nuova Fiorentina?

Sicuro un gruzzolo da parte di Nantes, Juventus e Flamengo, altri soldi sono in attesa di conferme dal mercato

La Nazione fa i conti in tasca alla Fiorentina in vista del mercato estivo. Per Milenkovic, che due anni fa poteva costare fino a 40 milioni, ci si può spingere a 30 grazie alle disponibilità delle squadre inglesi. Almeno 10 milioni, invece, dovranno arrivare dalla cessione in Liga di Pezzella: è pur sempre un difensore nazionale argentino, nonostante il campionato al di sotto delle aspettative. 8 milioni arriveranno dal riscatto del Nantes di Lafont, 7 dalla prossima rata per Chiesa da parte della Juventus e 4,5 da quella per Pedro da parte del Flamengo. Il Marsiglia poi dovrebbe riscattare Lirola per una cifra non inferiore ai 10 milioni, e Kouamé pare destinato in Premier League. la sua quotazione oscilla fra i 15 e i 18 milioni.