FOTO – Vlahovic scherza su Twitter: “Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan…”

Dusan Vlahovic non ha mai nascosto di avere due idoli in particolare: Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Ieri sera, durante Fiorentina-Milan, ha incrociato per la prima volta i suoi passi con quelli dello svedese, e ha voluto celebrare questo momento in un modo… particolare. “Vi auguro di trovare qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan”, ha scritto su Twitter Vlahovic, allegando un’immagine tratta da DAZN in cui viene ritratto mentre osserva Ibrahimovic senza dare nell’occhio.