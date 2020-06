Fossi porta l’ipotesi Campi in Regione. Martedì primo incontro per il nuovo stadio

L‘operazione Campi sbarca in Regione. Come leggiamo sulle pagine fiorentine di Repubblica, dopo la formale manifestazione d’interessi della Fiorentina per la costruzione dello stadio nei terreni di viale Allende il sindaco Emiliano Fossi varcherà, nella giornata di martedì, gli uffici della Regione Toscana per la prima riunione negli uffici dell’assessorato all’urbanistica e dei trasporti di Vincenzo Ceccarelli. Sarà la prima occasione per discutere di pianificazione, di come collocare la possibile previsione di un impianto sportivo e degli annessi commerciali in un’area già coinvolta dalla previsione della nuova pista dell’aeroporto. E anche la prima chance di un confronto sulle infrastrutture necessarie: per Fossi infatti un nuovo casello autostradale non è necessario, mentre lo diventerebbe il prolungamento della Linea 4 della tramvia così come la necessità di una nuova linea ferroviaria.

La strada è però tutt’altro che in discesa: come scrive il quotidiano, oltre ad un investimento potenziale di 2/300 milioni di euro, dal Comune di Campi hanno avvertito la Fiorentina delle difficoltà tecniche e politiche: uno scenario mostra molte incognite dalla coabitazione con i vicini Gigli (serve una nuova pianificazione commerciale) ai rischi idrogeologici. La società viola però vuole insistere su Campi, soluzione che ad oggi è preferita al Franchi.