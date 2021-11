Fosforo e fisico al servizio di Italiano: Duncan è un punto fermo dei viola

Alfred Duncan ha trovato il primo gol della sua stagione, ma con Italiano la Fiorentina si ritrova in casa un giocatore rigenerato

Sulle pagine di Repubblica questa mattina in edicola non passa inosservata la prova di Alfred Duncan, scelto da Italiano nel suo centrocampo anti-Milan vincendo un po' a sorpresa il ballottaggio con Castrovilli. E il ghanese ha ripagato in pieno la fiducia datagli: approccio ottimo, qualità atletica e... gol. La rete arriva da un'intuizione e un pizzico di furbizia, oltre a spaccare la partita: il tocco è lento ma decisivo, mentre nella ripresa arriva l'assist a Vlahovic per il tris. Ma la sua partita non è solo questa: ottime letture in fase di non possesso, grande intervento in tackle su Diaz, una rivitalizzazione completa per lui da parte di Italiano. Come ricorda il quotidiano, infatti, Duncan era arrivato nel gennaio 2020 dal Sassuolo su indicazione di Iachini ma aveva sempre finito per trovare poco spazio. Oggi, di rientro da Cagliari, è un giocatore completamente rinnovato: il modulo 4-3-3 si adatta in pieno alle sue caratteristiche, un ruolo spesso da protagonista, da campionato di livello. E ieri è arrivato anche il primo gol stagionale. Sognare? Ora è più che mai lecito.