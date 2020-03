“Forza fratello”: quanti messaggi d’affetto per Vlahovic

Le manifestazioni d’affetto via social nei confronti di Dusan Vlahovic – scrive La Nazione – si sono moltiplicate quando è stata data la notizia della sua positività al Coronavirus. “Forza brate” ha scritto l’ex compagno di squadra Boateng. Messaggi da parte anche della moglie di Ribery, Bryan Dabo, i due figli di Joe Barone, e il mediano della Primavera, Lovisa. Anche sulle pagine Facebook dei tifosi non sono mancate le testimonianze di affetto per l’ex Partizan: «Per un ragazzo di venti anni prendere il Coronavirus non è di certo bello o facile, come tutti del resto. Un po’ di riposo forzato poi ti aspettiamo in campo, per farci esultare ancora!» ha scritto il gruppo Passione Fiorentina.