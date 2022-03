Fortino Franchi: la Fiorentina ha il secondo rendimento casalingo in Serie A

I viola cercano ancora punti tra le mura amiche

La Nazione nota che solo tre squadre sono uscite col bottino pieno dal Franchi: Inter, Napoli e Lazio. Poi nove vittorie e due pareggi, per 29 punti in 14 match contro i 18 conquistati in trasferta: meglio, in A, ha fatto solo l’Inter che in 15 incontri casalinghi ha totalizzato 33 punti. Manca all'appello Fiorentina-Udinese da recuperare. Per restare aggrappati al sogno europeo, c’è da continuare a macinare successi, rendendo sempre più inespugnabile la propria “fortezza”. I gol fatti sono 32, il doppio rispetto a quelli realizzati in trasferta (16), mentre quelli incassati 16 (di cui la metà, 8, figli dei tre match persi), contro i 22 subiti lontano da Firenze.