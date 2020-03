Fornelli, libri e Play Station: come trascorrono le giornate i giocatori viola?

I giocatori della Fiorentina, così come gli altri cittadini, sono costretti a stare in caso a meno di necessità improrogabili. Come passano allora le loro giornate? Iachini – scrive il Corriere Fiorentino – sta approfittando del periodo per approfondire lo studio degli avversari. Fra i calciatori il più attivo è Castrovilli che ha adottato un secondo cane, Furia. E poi, come gli altri suoi compagni, passa molto tempo davanti alla Play Station. Anche Chiesa ama i videogiochi e sia lui che Lirola si sono organizzati con tornei di Fifa. Vlahovic ha postato una foto con un guantone di cucina. Ceccherini, invece, qualche giorno ha pubblicato sui social un video che lo ritrae impegnato a passare l’aspirapolvere. Duncan ha festeggiato 27 anni pochi giorni insieme a pochi amici. Un compleanno è stato festeggiato anche in casa Benassi. Giusy ha celebrato i suoi 25 anni. Terracciano, che ha effettuato una donazione all’ospedale San Raffaele di Milano, gioca in casa con i bimbi . Venuti ha fatto scorta di libri e si è improvvisato anche pasticcere. Igor ha allestito una palestra nel terrazzino, mentre Pezzella rimane nella sua villetta a Bagno a Ripoli. Sua moglie Augustin è in America e non può tornare in Italia per il blocco dei voli.