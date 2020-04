Formigli: “Rivivo la Fiorentina attraverso le figurine Panini”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato il giornalista di La 7 e tifoso viola Corrado Formigli. Dice che nel quotidiano la Fiorentina si manifesta in due modi. Attraverso l’album Panini prima di tutto. Insieme a suo figlio Giorgio spera di trovare nelle bustine i giocatori gigliati. Il secondo: il figlio ha ricevuto a Natale un astuccio della Roma (vivono nella capitale, ndr) e non ha ancora deciso se tifare Roma o Fiorentina. “Poi gliene ho regalato uno io della Fiorentina, ma adesso deve stare a casa e quindi non può ostentarlo. Spero lo possa trasformare tifoso viola al cento per cento“, dice Formigli.

Se avesse tempo di rivedere una vecchia partita della Fiorentina, il conduttore di Piazzapulita rivedere una vittoria contro la Juventus. Poi racconta del successo viola contro il Foggia per 6-2 nel 1993. La vittoria, però, fu inutile perché la Fiorentina andò in Serie B. Formigli era in Maratona, la collina di Fiesole era colorata, tanto da sembrare dipinta. “Le lacrime scendevano sotto gli occhiali da sole”.