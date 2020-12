Formazione, Bonaventura se Castrovilli non ce la fa. E Lirola scalpita su Caceres

La Fiorentina lavora alacremente al centro sportivo in vista della partita contro l’Atalanta. Prandelli non trascura nulla, mentre monitora il recupero di Castrovilli. Bonaventura è pronto per affrontare la squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, mentre la linea difensiva va verso una conferma in blocco. Chi rischia di più, in caso di eventuali modifiche, è Caceres, che a destra non ha ancora offerto prestazioni soddisfacenti: Lirola scalpita. Per il resto, dovrebbero essere ancora schierati Amrabat, Pulgar, Ribery, Vlahovic e Callejon. A Bergamo Ribery, ricorda La Nazione, trovò il primo gol italiano, potrebbe essere di buon auspicio. La vittoria serve come l’ossigeno.

Il sostegno di Firenze sui social: “Forza Franck!”. E il francese apprezza