Florenzi, operazione fattibile. Prestito di 6 o 18 mesi e riscatto pesante: la Fiorentina c’è

Contatti continui, pista che diventa praticabile. La Fiorentina su Alessandro Florenzi (SCHEDA) c’è, e vuole andare fino in fondo soprattutto se la Roma dovesse continuare ad avere lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime partite. Come riporta La Nazione, l’ultima “bandiera” romana dei giallorossi può lasciare la Capitale in prestito fino a giugno o con la formula di un anno e mezzo, quando la Fiorentina potrebbe far valere il diritto di riscatto prefissato adesso. La cifra? Importante per le casse viola, visto che il valore di mercato si aggira tra i 19 e i 25 milioni. Un’operazione pesante dal punto di vista economico, ma per la quale i dirigenti viola farebbero volentieri uno sforzo.