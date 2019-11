Florenzi non cerca rivincite. Pensa alla Roma e non va allo scontro con Fonseca

In questi giorni, dopo sei esclusioni consecutive, si è parlato molto di una sua cessione e sono state tante le società che hanno manifestato l’intenzione di prenderlo: su Alessandro Florenzi è spuntato l’interesse di Sampdoria, Fiorentina, Inter, Napoli, Lione del suo ex tecnico Garcia mentre l’ultima indiscrezione parla di uno scambio con Kessié del Milan. Come scrive l’edizione romana del Corriere della Sera, i potenziali acquirenti insomma non mancano anche se per il momento sono tutte ipotesi premature perché Florenzi pensa alla Roma e non sembra in cerca di rivincite nei confronti del tecnico portoghese.