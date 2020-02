Flachi: “Troppo prevedibili, Iachini deve cambiare. Ancora non abbiamo visto i nuovi”

“Tifo per la Fiorentina, non ho nulla da nascondere. E’ normale che anche la Samp sia nel mio cuore”. Esordisce così il doppio ex di Sampdoria-Fiorentina Francesco Flachi al Corriere Fiorentino che domenica non sarà a Marassi nonosante l’invito della società blucerchiata per un giro d’onore in campo. “Non è la partita giusta, mi sono immaginato in tribuna. Cosa avrei dovuto fare ad un gol viola?” ha detto l’ex attaccante, il cui legame con Genova e con la tifoseria blucerchiata è fortissimo e speciale. Lo stesso Flachi svela il retroscena di mercato di quando rifiutò i soldi del Monaco per rimanere a Genova, e dell’emozione quando ha consegnato all’ospedale Gaslini l’incasso della sua partita di addio al calcio.

Sulla Fiorentina: “Spero che Iachini cambi qualcosa perché mi sembra che la squadra sia diventata troppo prevedibile”. Ma il ritorno di Ribery e il mercato possono dare una mano: “Sono stati fatti buoni investimenti, ma molti dobbiamo ancora vederli all’opera”.