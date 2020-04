Flachi: “Non capisco perché Sottil non abbia spazio. Vlahovic è cattivo, so cosa serve a Cutrone”

Per cominciare, gli auguri della Fiorentina per il compleanno: Francesco Flachi si è detto molto soddisfatto di aver ricevuto un bel video in occasione dei suoi 45 anni. La Nazione ha raccolto i giudizi dell’attaccante ex viola sul parco offensivo attuale, non prima di dedicare un pensiero all’assurdità della situazione che tutti noi stiamo vivendo.

L’attacco: Vlahovic è “una prima punta atipica che sa attaccare bene gli spazi, va molto in verticale. Credo debba imparare a muoversi meglio in controtempo davanti all’avversario. Ha una qualità unica da vero centravanti: è ‘cattivo’ sottoporta e questa ‘cattiveria’ negli attaccanti moderni è una rarità”. Su Cutrone invece l’opinione è che abbia bisogno di giocare per sfruttare la finalizzazione che è il suo punto di forza e che lo avvicina ad Inzaghi. Una volta responsabilizzato, segnerà molto. “Sottil? Esterno puro che se ti guardi in giro non se ne vedono. Si fa fatica a trovare uno come lui che possa giocare alla grande in quella posizione, mi chiedo perché giochi così poco, ma sicuramente è un problema di modulo”. E poi Kouamé, da vedere in prospettiva. Per Flachi sarebbe meglio inserirlo nella prossima stagione, a prescindere dalla ripresa o meno del campionato.