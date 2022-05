Flachi: “Con la finale di Coppa Italia Fiorentina in Champions. Occhio a Caputo”

Il doppio ex della sfida di domani

"Diciamo che tutte e due possono centrare l’obiettivo e, non ci nascondiamo, il fatto di giocare di lunedì è un aiutino per entrambe". Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, è un po' in difficolta quando La Nazione gli chiede se è più facile che i blucerchiati si salvino o che i viola vadano in Europa. Flachi sostiene che se la Fiorentina avesse passato la semifinale di Coppa Italia, non avrebbe avuto il successivo calo, e sarebbe arrivata quarta in campionato. I pericoli maggiori per la Samp sono individuati in Nico Gonzalez e Bonaventura, quelli per la Fiorentina in Candreva e Caputo.