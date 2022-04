Firenze torna a divertirsi e si vede: che festa alla stazione di Campo di Marte

I tifosi della Fiorentina hanno accolto con una gran festa i ragazzi di Italiano. Firenze è tornata a divertirsi

Una valanga di gioia e felicità ha investito la Fiorentina nella serata di ieri. All'arrivo alla stazione di Campo di Marte tantissimi tifosi hanno voluto accogliere in grande la squadra, per far sentire l'affetto di una città che è tornata finalmente a sognare. Come riportato dalla Nazione, Italiano e suoi giocatori si sono ritrovati davanti ad un'onda viola che gli ha investiti completamente. Cori, fumogeni e grande festa con il mister viola in prima fila a godersi lo spettacolo. Anche Barone, fermatosi poi ai microfoni dei giornalisti presenti, ha partecipato alla grande festa con sorrisi e selfie. Firenze è tornata e si vede.