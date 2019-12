Firenze si stringe attorno alla Viola, in 70mila per Inter e Roma

La Fiorentina sta vivendo un momento di crisi profonda, dopo l’euforia e l’entusiasmo estivo le cose sono precipitate velocemente. Una rosa con delle lacune evidenti, e le grandi difficoltà di un allenatore in crisi hanno condotto ad una situazione di classifica complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la città è furibonda e dopo l’incubo del passato finale di stagione si augurava soltanto una stagione tranquilla. Tuttavia, nonostante la rabbia e la paura, la Fiorentina non sarà lasciata a se stessa. Contro Inter e Roma, nel giro di una settimana, sono attesi al Franchi circa 70mila spettatori. Numeri imponenti di una tifoseria che vuole prendere per mano la squadra. Commisso osserva tutto con grande attenzione, valuta l’operato di Montella e Pradè e promette rinforzi nel mercato di Gennaio. Ma è ancora troppo presto per parlarne, il focus deve rimanere sul campo, racimolare qualche punto è la priorità.