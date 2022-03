Firenze si divide, le opinioni: “Speravo in altro” “Ha vinto lo stadio migliore”

Un progetto che fa discutere, ma che viene generalmente apprezzato dal vivo

La Nazione riporta le opinioni di alcuni cittadini fiorentini presenti al cortile di Michelozzo, In Palazzo Vecchio, dove sono esposti tutti e otto i progetti finalisti per la ristrutturazione dello stadio Franchi e la riqualificazione dell'area di Campo di Marte. A dire la verità le opinioni sono quasi tutte positive, è riportato un "Mi aspettavo di più", e solo una persona ammette che in un primo momento sperava che la vittoria andasse ad un altro progetto, per poi ricredersi una volta visionati tutti insieme. In generale, il tenore delle opinioni riportate dal quotidiano è "Il vincitore è quello che unisce meglio moderno a continuità".