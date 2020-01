Firenze saluta la sua voce: “Ciao Narciso”

Si è svolta ieri la funzione religiosa per Narciso Parigi, storica voce viola con il suo tipico inno che si è spento nei giorni scorsi all’età di novantadue anni. Il Corriere dello Sport Stadio riporta la presenza alla funzione dei dirigenti viola Antognoni, Barone e Joseph Commisso e gli ex viola Chiarugi, Merlo, Valcareggi e Roggi. Le tante figure politiche e istituzionali di Firenze: dal sindaco Nardella ad Eugenio Giani fino al regista e attore Leonardo Pieraccioni. E poi tanti tanti tifosi viola con cartelloni e striscioni in memoria di quell’uomo che per anni ha cantato e tenuto in alto il coro “di Firenze vanto e gloria”.