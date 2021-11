Firenze pazza di Italiano, condottiero coraggioso e (finalmente) fortunato

In città sta esplodendo l'Italiano-mania

Una serata da ricordare per Vincenzo Italiano, innamorato di Firenze e da Firenze ricambiato. Il progetto incontra il gradimento di tutti per il gioco espresso e i risultati che stanno arrivando di conseguenza, e nonostante il caso Vlahovic adesso ben trentamila persone allo stadio remano tutte nella stessa direzione. La Nazione scrive che Italiano contro il Milan ha trovato l'equilibrio perfetto tra il coraggio e la speranza di cavarsela, con gli ingressi di Castrovilli e Gonzalez che hanno suonato un po' come un contrattacco al tentativo di rimonta da parte del Milan. C'è stata un po' di fortuna, ma dopo tante partite scivolate via per colpa di dettagli sfavorevoli. è stato più un risarcimento globale.