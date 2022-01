Firenze ferita, i tifosi chiedono spiegazioni a Rocco. E la guardia sale

Il presidente è chiamato a fornire le proprie ragioni

Mai era successo che il tifo juventino "invadesse" Firenze. I tifosi viola si sentono feriti, vulnerabili, hanno chiesto a gran voce un intervento del presidente Rocco Commisso per conoscere la verità sul presente e sul futuro della Fiorentina. Il livello di guardia è stato passato, scrive La Nazione, anche perché tra i gruppi organizzati non c'è omogeneità sul modo di chiedere spiegazioni, ora veemente, ora più attendista. Nell'occhio del ciclone ci è finita la società, ma a rischiare di rimanere coinvolta, come sempre in questi casi, è soprattutto la squadra, che fino ad oggi aveva risposto splendidamente sul campo.