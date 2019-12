Firenze chiede una reazione al guerriero Iachini

Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio si fa riferimento al sentimento di rivalsa e reazione che si vorrebbe a Firenze e nella tifoseria viola. La Fiorentina ha cambiato da poco tecnico, affidandosi a qualcuno come Beppe Iachini che sa bene cosa significhi il termine reazione e soprattutto impegno.

E’ ciò che vuole oggi il tifoso della Fiorentina. E’ ciò che si richiede a Iachini. Una reazione forte da parte della squadra nella seconda parte di stagione che verrà. Serve l’animo da guerriero come aveva da giocatore l’attuale tecnico viola. Quel “Picchia per noi… Beppe Iachini” che adesso Firenze torna a cantare per una reazione da parte di Chiesa e compagni.

