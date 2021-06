Firenze abbraccia Gattuso: tanti temi da affrontare. E Rocco investe sul mercato

Nel Gattuso day si discute sulla Fiorentina del futuro con un occhio attento al mercato

Ma molto c'è stato da discutere anche per quanto riguarda gli acquisti ed il mercato. Sergio Oliveira (qui la scheda completa) e Bakayoko due nomi che alla società interessano moltissimo, per citarne due. Commisso ha già dato il benestare per un investimento consistente sul mercato. Jorge Mendes, in questo senso, potrà essere un preziosissimo alleato.