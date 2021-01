Fiorini: “Pronti per la Supercoppa, vogliamo fare un regalo a Commisso”

Domani, al Gewiss Stadium di Bergamo, la Fiorentina e l’Atalanta si giocheranno la Supercoppa Primavera in quello che ormai è diventato un classico della categoria. Per avvicinarsi al match La Nazione ha intervistato il centrocampista Mattia Fiorini, leader dello spogliatoio e fiorentino autentico, queste alcune delle sue parole:

L’opera non è ancora completa: ora dobbiamo sollevare la Supercoppa. Da tanto ci alleniamo senza giocare per cui siamo curiosi anche noi. Nel nostro gruppo c’è la consapevolezza che siamo pronti per giocare e vincere. Vogliamo regalare una bella soddisfazione a Commisso. Rapporto con Aquilani? C’è un grande feeling, ogni sua parola è fonte d’ispirazione e cerco di riproporla in campo.