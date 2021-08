Fiorentina, zero certezze. A parte lo stadio che riapre dopo un anno e mezzo

La Fiorentina si appresta ad affrontare il Cosenza con un bagaglio leggero, anzi leggerissimo a nove giorni dall'inizio del campionato

Prima gara ufficiale nella nuova stagione per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che ha ammesso di lavorare in un cantiere aperto che per adesso, di certezze, ne ha poche. Il Corriere Fiorentino dà conto della conferenza stampa di ieri, sottolineando come per stessa dichiarazione del tecnico non ci siano garanzie sul mercato. Quindi, da qui a una ventina di giorni, potrebbero cambiare molte cose, compreso il centravanti. La probabile formazione di stasera comprende Pulgar, che dovrebbe essere il regista designato per questa stagione, ma non Pezzella, rientrato tardi coi nazionali ma elogiato ieri in sede di presentazione. Qualcuno se ne andrà di certo, e di conseguenza qualcuno arriverà. Ma intanto la speranza è quella di far meglio rispetto alle ultime due amichevoli.