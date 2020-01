Fiorentina, vittoria ancora rimandata. La classifica resta da brividi

“La rabbia non basta“: titola così La Nazione in riferimento al pareggio della Fiorentina contro il Bologna per 1-1.

Ci credeva Beppe Iachini. Ma la tensione con cui dava ordini alla squadra mentre, in pieno recupero, Orsolini sistemava la palla su quel calcio di punizione, quello sbracciarsi, gridare e infine beccarsi l’ammonizione, sembravano un presagio. Presagio di una vittoria che la Fiorentina si è vista soffiare sotto il naso, una manciata di secondi prima del fischio finale. Ok, la pennellata di Orsolini assomiglia da vicino a un capolavoro, l’ingenuità di Pezzella che provoca il calcio piazzato è da debuttanti e Dragowski, dopo una raffica di interventi azzeccati, è apparso meno convinto e sicuro proprio sull’episodio decisivo, ma detto questo, il pari di Bologna fa risvegliare la squadra viola ancora una volta nei pressi dei bassifondi della classifica, dopo che per oltre un’ora, Firenze era tornata ad assaporare il gusto della vittoria. Appuntamento con i tre punti rimandato, dunque, in attesa che il lavoro di Iachini e il mercato, diano alla Fiorentina una fisionomia diversa da quella che ha portato Montella all’esonero e spinto la squadra in una posizione da brividi.