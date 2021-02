Fiorentina viola e Dragowski grigio, a Udine abbinamenti fortunati

Già due vittorie in stagione contro l’Udinese per la Fiorentina, l’andata di campionato per 3-2 e l’incrocio di Coppa Italia per 0-1. Oggi i ragazzi di Prandelli tenteranno il tris. L’Udinese non vince questa sfida dall’aprile del 2016, unico successo negli ultimi 16 confronti. Il quotidiano poi gioca su statistiche e colori: le trasferte con la maglia viola sono state sempre vittoriose quest’anno (Udine appunto in Coppa e Juventus in campionato), e addirittura non è ancora arrivata nessuna sconfitta con Dragowski vestito di grigio. Chissà se il trend verrà confermato, si chiede La Nazione.