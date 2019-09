Fiorentina, vince anche il tifo: no cori contro l’Heysel, ascoltato l’appello di Commisso

Finalmente niente cori sull’Heysel e salto di qualità in curva Fiesole, un posto dove l’ironia è un marchio di fabbrica e stendere tutti con uno sfottò. Su La Nazione si analizza non solo la prestazione della Fiorentina in campo, ma anche dei tifosi sugli spalti che hanno colto l’appello di Commisso a non aprire il catalogo vocale peggiore e di offendere persone che non ci sono più. Avrà sorriso anche Nedved, che all’ingresso in campo nel pre-gara insieme ad Andrea Agnelli ha avuto il suo coro «Quella bionda là/ quella bionda là/ fa la pornostar». Si ride e si scherza, inutile prendersela e comunque chi è permaloso a Firenze ha sempre vita difficile.