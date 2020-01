Fiorentina vigile su Mandragora, piace molto ma costa caro

La Fiorentina sta ancora cercando la pedina giusta per rinforzare il centrocampo, e se Duncan è sempre in cima alla lista dei desideri, sta scalando gerarchie un vecchio pallino. Secondo quanto riporta Tuttosport, i viola hanno rimesso gli occhi su Rolando Mandragora (SCHEDA), centrocampista classe ’97 dell’Udinese, che Pradè conosce bene e già in estate aveva provato a portare in viola. Il ragazzo ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro, con il cartellino che è in mano ai Friulani, ma la Juventus che può esercitare un diritto di acquisto fissato a 26 milioni. La Fiorentina rimane vigile, sperando di poter affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato.