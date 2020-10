Fiorentina, via libera al nuovo centro sportivo: ora manca un ultimo sì prima dell’inizio dei lavori

Via libera al nuovo centro sportivo della Fiorentina. Dopo il sì dell’ultima seduta della conferenza dei servizi, ora basta quello del comune di Bagno a Ripoli alla variante urbanistica, dopodiché la nuova casa viola potrà avere il permesso per costruire. Il nuovo progetto della società di Commisso ha superato le criticità emerse in precedenza e ha ottenuto il semaforo verde, che coincide anche con il dissequestro, deciso dalla Procura, della porzione di terreno sigillata dopo il rinvenimento di alcuni rifiuti speciali. Ora non esiste altro impedimento alla Fiorentina e dal comune ripolese promettono che l’iter sarà rapido. Lo scrive La Nazione.

