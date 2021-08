Fiorentina, via al collezionismo digitale: ecco i token legati alle nuove maglie

La Fiorentina entra nel mondo degli "Nft" grazie alla piattaforma Genuino: ecco maglie e oggetti da collezione virtuali

La Fiorentina entra nell'era del collezionismo digitale grazie agli "Ntf", acronimo di "token non fungibili". Si tratta - scrive il Corriere Fiorentino - di oggetti da collezione virtuali e unici, impossibili da modificare, che si possono conservare, scambiare o vendere come quelli fisici. A garantire la loro autenticità è la blockchain, un registro digitale crittografato che certifica il proprietario e lo protegge dal rischio di falsificazioni o duplicati. Un mercato, come quello legato alle criptovalute, in forte espansione anche per quanto riguarda il collezionismo e le opere d'arte e nel quale il calcio punta ad inserirsi.