Fiorentina, una notte per uscire dal tunnel. Con Boateng

Quattro ko di fila da riscattare da una parte, un’eliminazione Champions da dimenticare dall’altra. Per Fiorentina e Inter serve voltare pagina in fretta ma soprattutto per i viola sarà una partita da rischiatutto, che potrebbe segnare in modo netto il futuro della squadra e quello di Montella. Così La Nazione introduce il match del Franchi, in una settimana dove oltre a parlare di allenatore (Prandelli, Iachini, Spalletti, Emery) si è dovuto fare i conti con il k.o. di Ribery. In attacco dunque ci sarà Boateng in un duo mobile con Chiesa per tentare la sorpresa.