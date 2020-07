Fiorentina, una lunga e lenta agonia verso la salvezza: Kouame unica buona notizia

Fiorentina-Cagliari 0-0, il commento del Corriere Fiorentino: “Un punto. E basta. Non c’è (quasi) nient’altro in questo 0-0 tanto brutto quanto, paradossalmente, prezioso. Sono otto, oggi, i punti di vantaggio della Fiorentina sulla terzultima. Una (magrissima) consolazione, in mezzo ad un mare di perplessità: la mancanza di gioco, l’incapacità di vincere in casa (il successo al Franchi manca dal 12 gennaio, 1-0 alla Spal), il nervosismo di Ribery, la crisi di Chiesa. Problemi da affrontare al più presto e, possibilmente, da risolvere. L’unica buona notizia è stata l’esordio di Kouame. Non giocava da novembre, e il suo ingresso è un messaggio di speranza pensando al futuro. Mettiamola così perché, il presente, è una roba abbastanza triste. Una lunga, lenta, agonia, verso la salvezza“.