Fiorentina, un punto senza gloria. Pari col Genoa un passo indietro

Un punto senza gloria, è così che il Corriere Fiorentino apre le pagine dedicate alla squadra di Beppe Iachini. Un punto che serve a poco e rappresenta un passo indietro per una Fiorentina che perde l’occasione di dare una nuova dimensione al suo campionato. Battere il Genoa avrebbe permesso di affrontare Inter, Juventus Atalanta in una settimana senza l’acqua alla gola, ma il solito 3-5-2 non è andato oltre i ritmi alti e aggressione iniziale che si è sgonfiata col passare dei minuti. E c’è soprattutto da ringraziare Dragowski, che ha salvato una Fiorentina troppo banale e lenta.