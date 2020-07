Fiorentina umiliata, situazione pesante: serve l’intervento di Commisso

“Trionfa De Zerbi. Fiorentina umiliata“. Titola così il Corriere dello Sport in riferimento alla sconfitta viola contro il Sassuolo per 3-1. Una parte dell’analisi di Alberto Polverosi:

Ora serve Commisso. Serve il suo intervento, duro e diretto, perché la situazione della Fiorentina si è fatta pesante. Se la sconfitta dell’Olimpico poteva avere una spiegazione arbitrale, stavolta pesa tutta su una squadra che si è persa. Il Sassuolo ha abbattuto la Fiorentina al Franchi, 3-1 senza discussioni, senza scusanti, con spiegazioni solo tecniche (disastro Castrovilli, malissimo Chiesa) e tattiche (due gol presi allo stesso modo, in contropiede su angoli a favore. La classifica è peggiorata dalla ripresa del campionato, tre partite, due in casa (e una contro l’ultima in classifica), un punto appena. La sconfitta del Lecce ha permesso ai viola di restare a + 6 sulla zona retrocessione, ma a metà luglio i viola sono attesi dallo scontro diretto nel Salento. Detto questo, non vanno tolti i meriti al Sassuolo che ha giocato un’altra partita straordinaria, segnando 3 gol per la terza volta consecutiva, ma a differenza delle due gare precedenti al Franchi ne ha presi uno solo e ha vinto con pieno merito.