L’edizione fiorentina di Repubblica riporta stamani alcuni dei possibili scenari riguardanti il mercato della Fiorentina. Tutto, o quasi, passa dal futuro di Chiesa. Federico non ha ancora preso una decisione: dal rinnovo fino al divorzio, tutte lo possibilità sono ancora sul tavolo. Nel frattempo Commisso, riporta il quotidiano, ha in mente un grande colpo per accendere l’estate viola. Al patron piacerebbe portare a Firenze un vero numero 10, da tempo stravede per il rossonero Paquetà, è storia nota. L’arrivo del brasiliano sarebbe però indipendente dalle sorti di Chiesa, la cui cessione andrebbe a finanziare un colpo nel reparto avanzato. Attacco che conta già di Cutrone e Vlahovic, ma la società gigliata sogna in grande e da tempo circola con insistenza il nome del “gallo” Belotti. La clausola rescissoria da 100 mln vale solo per l’estero e Cairo adesso lo valuta sui 70 mln. Cifra che la Fiorentina punta a ricavare da un’ipotetica cessione di Chiesa. Il gallo ha il contratto in scadenza nel 2022 con il club granata e, per quanto sia legato al Toro, vorrebbe compiere un passo in avanti nella propria carriera. Magari in una squadra, come quella viola, che ha l’ambizione di tornare al più presto in Europa.

