Fiorentina, tre punti per ripartire… Dalle certezze

Si riparte dal gioco, dall’entusiasmo e dall’identità, scrive l’edizione fiorentina di Repubblica. La strategia della nuova Fiorentina è precisa e muove dal senso di appartenenza e dalla voglia di raggiungere, con la Fiorentina, il livello di Firenze. “Ricostruire un gruppo, partendo dagli uomini che sentivano la maglia”, aveva in mente Pradè, e il primo nome è stato Badelj, il regista per Montella. Milan torna dopo un anno nel luogo che tanto ha significato per lui, dove ha indossato la fascia che però rimarrà a Pezzella, un altro leader nello spogliatoio; poco male, Badelj insegnerà a chi si ritrova in viola per la prima volta mentre gestisce il traffico in mezzo. Identità e gioco, appunto.

Anche la questione Chiesa è volta a restituire orgoglio ed entusiasmo ai tifosi, che infatti stanno rispondendo presente. In più, investimenti su settore giovanile e strutture. Niente grandissimi colpi, ma una fiducia a medio termine, anche da parte di chi, fino a poche settimane fa, era disinteressato. La Fiorentina deve essere un punto d’arrivo, non una via di passaggio: l’ambizione, l’ha detto il DS, è quella di alzare un trofeo.