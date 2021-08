Fiorentina-Torino: Commisso vuol fare un dispetto a Cairo

Le polemiche in Lega fra le due società e le frecciate

"Non si può esattamente definire «simpatia» il sentimento fra Rocco Commisso e Urbano Cairo, stasera presente al Franchi come ospite ad una distanza che si suppone simbolica dal presidente viola. Un distacco maturato in Lega – i racconti degli scontri fra Fiorentina e Torino sono epici – e mai più ricomposte, neanche di mezzo centimetro con bassissimo uso di diplomazia, poi, in pubblico. A proposito di ospiti in tribuna, stasera ci sarà anche il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, che non aveva accolto bene la decisione di Pairetto (Dragowski espulso a Roma dopo 17 minuti, quando sarebbe bastato un cartellino giallo). Non è un caso che a Pairetto non sia stata affidata una partita, in questa giornata di campionato. Rocchi con tutta probabilità incrocerà i dirigenti viola per esporre il suo punto di vista. Ma stasera non c’è solo la diplomazia in ballo, entrambe le squadre sono a zero punti (Toro ko contro l’Atalanta dopo una buona prestazione) e la vittoria conta davvero tanto".