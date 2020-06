Fiorentina tonica come poche altre volte, ma la classifica resta smilza

Sconfitta prevedibile, ma sceneggiatura stramba e – quello che più conta – classifica smilza. Eppure Fiorentina tonica come poche altre volte in chiusura e ripartenza con Ribery, poi la stanchezza, un rigore discutibile e le individualità della Lazio – scrive La Nazione – hanno fatto la differenza lasciando molti rimpianti e anche una squadra in 10 (come lunedì scorso contro il Brescia). Una traversa colpita da Ghezzal ha fatto invece la differenza alla rovescia per la Fiorentina, che avrebbe potuto raddoppiare e cambiare il senso della partita prima che la Lazio tornasse (quasi) se stessa trovando il raddoppio con Luis Alberto.

Un leone in gabbia

Cielo sereno, ventisette gradi all’ombra. Alla fine del primo tempo i gradi nel salotto di Rocco erano trecento per il vantaggio della Fiorentina e il telefono era ovviamente connesso con «Joebarone», per i tifosi tutta una parola, l’uomo di fiducia che ha fra gli altri compiti quello di raccontargli tutto, ma proprio tutto, quello che succede dentro la Fiorentina e fuori a Firenze (Palazzo Vecchio e comune di Campi compresi). Più mogio il contatto finale, dopo il kappaò della Fiorentina. Rocco viene definito in condizione di astinenza, le numerose videochiamate quotidiane sono piccoli sorsi di tecnologia per un assetato viola: ma per ora nessuna prospettiva di poter rientrare in Europa e quindi Italia in tempi brevi, le restrizioni per chi arriva dagli Usa continuano a restare in vigore.