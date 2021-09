Fiorentina, ti sono mancati Vlahovic ed un altro gol. L’analisi di Sconcerti

Il commento del giornalista sulla gara di ieri sera

"L’Inter ha vinto in modo classico, quindi alla fine da grande squadra, una partita in cui nel primo tempo era stata costretta dall’avversario a un cumulo di errori. (...) Non poteva durare, era troppo netta la differenza di ritmo da una parte e la pericolosità innata dell’Inter dall’altra. Per rimanere in partita la Fiorentina avrebbe dovuto segnare subito un altro gol, cosa a cui è andata anche vicina, ma che ha sempre mancato. Esaurita la forza nel recuperare il pallone, è toccato all’Inter uscire con la sua linearità disarmante. In generale è mancato Lautaro nella grande danza dell’Inter, è mancato Vlahovic in quella della Fiorentina, sempre dentro la partita, mai davvero importante. In fondo alla giostra ci sono state due conferme. Quella della Fiorentina come un buon laboratorio di calcio diverso, e soprattutto quella dell’Inter come squadra di vertice."