Fiorentina: test di crescita contro il Parma senza tre leader

Test di crescita contro il Parma senza tre leader di riferimento (Ribery, Pezzella, Caceres) e con la fascia sul braccio di Badelj, vice di German: Montella – scrive La Nazione – scoprirà sul campo quanto è alta la qualità media di un gruppo profondamente rinnovato e inevitabilmente sottoposto a oscillazioni di rendimento. L’impegno dello staff nelle ultime settimane – quando hanno giocato in pratica sempre gli stessi 11 titolari – è stato quello di mantenere alto il coinvolgimento di tutti attraverso vari sistemi, a cominciare dalla ’confessioni individuali’ quasi quotidiane per raccogliere dubbi, malcontento e voglia di riemergere dalla periferia della squadra. E i segnali positivi si sono visti al momento delle sostituzioni, perché l’impatto delle riserve a partita in corso è stato sempre alto in termini di impegno.