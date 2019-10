Fiorentina terza in classifica e davanti alla Juve: è la speciale graduatoria sugli spalti

Interessante approfondimento questa mattina su Repubblica, relativo ai numeri fatti registrare nelle prime sette giornate di Serie A nella media spettatori in casa e alla quota abbonati. Inevitabile e forse anche superfluo sottolineare il ritrovato entusiasmo di una città intera dopo l’arrivo di Commisso, ma questa sensazione si è tradotta allo stadio. I viola, infatti, hanno fatto registrare il boom di abbonamenti (28.000) quarto miglior risultato di sempre. E nella speciale graduatoria sugli spalti, la Fiorentina ha scalato parecchie posizioni con la sua media di 36.385 spettatori, dato che vale il terzo posto nella classifica del nostro campionato dietro soltanto alle due milanesi (41.000 Inter e 32.000 Milan). Perfino la Juve pluri-campione è dietro, al quarto posto con i suoi 27.700 e la Roma quinta con 21.559.

A livello di presenza al Franchi, invece, la Fiorentina si colloca al quarto posto ancora dietro alle milanesi e alla Juventus (TUTTI I DATI SU NUMERICALCIO.IT) ma il dato è importante se si pensa che i viola sono davanti a piazze con capienza potenzialmente ben più ampia come Roma, Lazio e Napoli. E intanto anche il lunedì di Brescia non sarà da meno…